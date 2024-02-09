ソフトバンク・山川穂高内野手（３２）が９日、自身のインスタグラムを更新。チームメートの柳田悠岐外野手（３５）、周東佑京内野手（２７）、又吉克樹投手（３３）らとのオフショット写真を投稿した。山川のインスタ更新は侍ジャパンが３大会ぶりのＶ奪回を果たした昨年３月２２日の優勝報告以来となった。山川は西武時代の昨年５月の文春報道で知人女性に対する一連の不祥事が明るみに出た。同月末には強制性交等の疑いで