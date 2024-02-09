米プロバスケットボールＮＢＡのサンズに所属する渡辺雄太（２９）がトレード期限の８日（日本時間９日）に古巣グリズリーズに電撃移籍することになった。米メディア「アスレチック」のシャムズ・シャラニア記者が自身のＸ（旧ツイッター）で伝えた。サンズとネッツ、グリズリーズの３チーム間でトレードに合意したという。ＮＢＡで６季目を迎えている渡辺は今季開幕前にネッツからサンズに移籍し、当初はローテーション選手と