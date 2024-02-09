ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、軍トップのワレリー・ザルジニー司令官の解任を明らかにした。後任には陸軍トップのオレクサンドル・シルスキー氏を指名。大統領はビデオ演説でロシアからの領土奪還を目指す戦いの「停滞」を認め、刷新を誓った。ただ、2022年2月の侵攻開始以来軍を率い、国民の信頼が厚いザルジニー氏の解任で国内が動揺し、戦況に影を及ぼすことを懸念する声もある。キーウで26日、記者会見を開いたウ