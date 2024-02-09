人気ユーチューバーHIKAKIN（34）が9日までにYouTubeチャンネルを更新。一般女性との結婚を発表したことで「お前も一般人だろ」といった批判の声があがったことに言及した。HIKAKINは「僕が『一般女性と結婚しました』と言って気分を害された方がいるみたいなので、気分を害された皆さま、申し訳ありません」と頭を下げつつ、自身へ向けられた「お前も一般人だろ」の声に「ただ、僕って“何人”なの？」と疑問を投げかけた。「確か