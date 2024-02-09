閉店からすでに４時間が経とうとしていた。店内にいるのは容疑者の男と被害女性の２人きり。男の手が女性の身体に迫る。「や、やめてください！イヤです」女性が拒否したにもかかわらず、男は気にする素振りをみせず行為を止めることはなかった――。警視庁練馬署は２月４日までに、不同意性交の疑いで東京都練馬区に住む飲食店経営者・磯辺雅彦容疑者（47）を逮捕した。昨年12月の未明、10代の知人女性Ａさんへ性的暴行を加えた