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水谷隼氏 伊藤美誠の補欠消極姿勢を推察「バック面に異質のラバーを使う」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼が8日、SNSを更新した
  • 伊藤美誠は「リザーブというのは向かないと思う」と五輪の補欠に消極的
  • 「異質のラバーを使う伊藤選手は練習パートナーとしては不向き」と綴った
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