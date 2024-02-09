能登半島地震で大きな被害を受けた石川県奥能登地方の中核病院で、退職の意向を示す看護師が相次いでいる。生活再建の見通しが立たないためで、輪島市、珠洲（すず）市など４市町の４病院で計約７０人が退職する見通しだ。国による応援派遣に加え、県看護協会も勤務可能な看護師の募集を始めたが、患者の受け入れに影響が出る可能性もある。（鈴木経史）■患者受け入れ影響も「地震発生から全力でやってきたが限界が近づいてい