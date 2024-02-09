【ソウル＝依田和彩】韓国の金暎浩統一相は８日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の娘について「儀典のレベルが上がり続けている」と指摘し、後継者の可能性が高まっているとの認識を示した。娘は２０１３年に生まれた「ジュエ」氏とされる。平壌で２３年９月に行われた軍事パレードを観覧した際、朴正天党軍政指導部長がひざをついて話しかける様子が公開された。正恩氏の父・金正日総書記が若い頃、軍の大物である呉振宇氏
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