立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ＷＯＲＬＤＭＡＸ」（３月２０日、東京・国立代々木競技場第一体育館）に「ＫＮＯＣＫＯＵＴ」元２階級制覇王者・ぱんちゃん璃奈（２９）が初参戦し、ＲＩＳＥの平岡琴（３３）と対戦する。ＫＮＯＣＫＯＵＴで３年間プロデューサーを務めたＫｒｕｓｈの宮田充プロデューサー（５５）は「１万人規模のビッグマッチなので、いろんなカードがあってもいいと思うし、その中で女子は大事。当日