漫画「セクシー田中さん」の原作者、芦原妃名子さんが１月２９日に急死した件で、８日、発行元の小学館、および、第一コミック局編集者一同がコメントを発表した。Ｘ（旧ツイッター）のトレンドワードには「最後の一文」が挙がり、編集者一同が２０００文字を超える長文の最後につづられた言葉に、賛否が挙がった。「現場の編集者」たちは「深い悲しみと共に、強い悔恨の中にいます」と記し、「芦原先生は、皆様が作品を読ん