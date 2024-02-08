今月3日、名古屋市中区で、男性が電動キックボードにひき逃げされて大けがをした事件で、電動キックボードを運転していた44歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】電動キックボードでひき逃げした男を逮捕「免許なしで乗れると思っていた」防犯カメラが捉えた事故の瞬間 逮捕されたのは中区の無職、松崎和則容疑者44歳です。警察によりますと、松崎容疑者は今月3日、中区栄の一方通行の道路で、無免許で電