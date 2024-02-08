８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志が飲み会で性的行為などを強要したとの疑惑を報じている同日発売の「週刊文春」第６弾について特集した。最新の２月１５日号の内容について「１１人目の告発者となった元グラビアアイドルＪ子さんの証言が」とナレーションで紹介。同誌によるとＪ子さんは「最初から部屋飲みと知っていたら絶対について