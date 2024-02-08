【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ＡＦＰ通信によると、ケニアでカルト教団の教祖ら３０人が、１９１件の殺人罪などで６日、起訴された。犠牲者は４２９人に上り、多くの子供が含まれる。終末論を説き、「餓死すればキリストに会える」と信じ込ませ、森で断食を強要していた。死因の多くは餓死、窒息死、絞殺死で、臓器が摘出された遺体もあったという。教団は２００３年に設立された。