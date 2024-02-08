8日午前10時半ごろ、宮崎市熊野の加江田川河口付近で、「友人の姿が見えなくなった」と110番があった。宮崎海上保安部が、約1時間後に砂浜から約10メートル沖合で宮崎市清武町木原、高校3年生、清水順太さん（18）を救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は溺死。「おかしい、進まない」離岸流の怖さ知って茨城県警が啓発動画宮崎県警宮崎南署によると、清水さんは友人と3人で河口の砂浜に釣りに来ていた。清水