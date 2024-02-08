ロシア外務省で日本を含むアジアを担当するルデンコ次官は、日本との平和条約締結交渉について「現状において再開は到底不可能だ」と表明し、北方領土も議題としない考えを示唆した。８日のタス通信のインタビューで語った。同省は２０２２年３月、ウクライナ侵攻を受けた日本の対ロ制裁を理由に交渉中断を発表している。