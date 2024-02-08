能登半島地震の被災地で、がれきの中から見つかった車のドライブレコーダーに、地震発生直後の様子が記録されていました。家屋が次々と倒壊していく様子や、津波から避難する高齢者の姿が映っていました。津波の映像が流れます。ご注意ください。■がれきの中から新映像…建物倒壊の一部始終今もがれきが残る石川県珠洲市の住宅地。地震が発生した先月1日、この場所を津波が襲いました。付近の住民「やっぱりひどいですね。