フィギュアスケート選手としても活躍する子役出身の女優・本田望結が、７日に自身のＳＮＳを更新。カメラ目線のショットを公開した。インスタグラムで絵文字三つだけをつづり、こちらをじっと見つめる写真など、つづられた絵文字を真似たような写真３枚を投稿。この投稿にファンからは「めっちゃかわいいすぎる」「小悪魔ぽい」「君の瞳に乾杯」「大人っぽくてかっこかわいい」「顔面偏差値高すぎ」などのコメントが寄せられ