ツイッター（現Ｘ）の共同創業者ジャック・ドーシー氏らが開発した短文投稿型ＳＮＳ「Ｂｌｕｅｓｋｙ」（ブルースカイ）が７日（米時間６日）、これまでの招待制を終了して一般公開された。同種のＳＮＳにはすでに「Ｘ」（旧ツイッター）と「Ｔｈｒｅａｄｓ」（スレッズ）がある。ＳＮＳ三国時代を制するのは誰か。イーロン・マスク氏がツイッターを買収して以降、名称がＸに変わったり、度重なる仕様変更があったりでユーザー