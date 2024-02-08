食べ物の恨みは怖いと言われる。店で提供した料理に文句をつけてくるクレーマーもいるようだ。茨城県に住む40代後半の女性（サービス・販売・外食）は、「以前勤めていたスパ施設で『1週間前に食べた雑炊がぬるかった』と支配人にクレームを入れていた30代ぐらいの女性がいた。結局返金したらしい」と振り返った。その女性はなぜ食べたときに「ぬるい」と言わず、1週間も経ってからクレームを入れたのだろうか。（文：國伊レン）「