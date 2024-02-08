がんを公表したイギリスのチャールズ国王を見舞うためアメリカから帰国したヘンリー王子が、わずか25時間の滞在でイギリスを出国しました。イギリスメディアは7日、ヘンリー王子がロンドン・ヒースロー空港に姿を見せたと報じました。王室を離脱し、現在アメリカに住むヘンリー王子は6日にイギリスに到着し、がんと診断された父・チャールズ国王と面会しました。イギリスメディアは、ヘンリー王子がイギリスに滞在したのは