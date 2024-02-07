三重県明和町の世古口哲哉町長（57）が7日、交通事故で亡くなった。2期目の任期半ばだった。まちづくりに取り組むさなかの急逝に、町役場の職員や地元は驚きや無念さを隠せなかった。野球好きの世古口町長が執務した町長室=2024年2月7日、三重県明和町役場、菊地洋行撮影7日早朝、明和町行部の国道23号側道で発生した交通死亡事故。松阪署によると、世古口町長は歩いていたところを、町内在住の派遣社員の男が運転し、津市方面