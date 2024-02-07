「水戸京成百貨店」による雇用調整助成金不正受給事件で、茨城県警は7日、元社長の斎藤貢容疑者（66）＝千葉県柏市＝を詐欺容疑で再逮捕した。また水戸地検は同日、斎藤容疑者を詐欺罪で起訴し、元取締役総務部長の片岡卓也被告（57）も同罪で在宅起訴した。片岡元部長は起訴前、毎日新聞の取材に休業日数の改ざんを認める一方で、勤務時間は実態通りに記録したと説明し、「ばれた方がいいと思ってそのままにしていた」と話して