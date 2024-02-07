沖縄県警沖縄署に２０２２年、若者ら約４００人が集まり投石するなどした騒動を巡り、県は７日、計３８人を相手取り、壊れた警察車両の修理費用など計約４１２万円の損害賠償を求めて提訴する方針を固めた。２月定例県議会に議案を提出する。賠償を求めるのは、投石などをした若者や暴力団員ら１５人と、その保護者ら２３人。県警によると、示談に向けて交渉したが、同意を得られなかったという。内訳はパトカーなど車両１２