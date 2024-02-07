群馬県伊勢崎市の公園で犬が子どもや大人11人をかみ、6人が救急搬送されました。◇騒動があったのは、オレンジ色の光で囲まれた公園です。日が暮れた公園で懐中電灯を照らしながら何かを捜索している人影も確認できます。警察などによると「犬にかまれた」と通報があったのは、午後4時11分頃です。犬が、11人もの人をかんだというのです。現場は、群馬県伊勢崎市の西部中央公園。JR伊勢崎駅から南西に2.5キロほどの住宅街に