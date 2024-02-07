プレシーズンツアーで来日した米メジャーリーグ・サッカー（MLS）のマイアミFWリオネル・メッシ（36）が神戸戦（国立）に途中出場を果たした。前半はベンチで笑顔を見せながら戦況を見守っていたメッシが国立のピッチに“降臨”した。後半開始直前にはピッチ横でメッシがアップを開始。場内が騒然としていた。後半15分、メッシがベンチコートを脱ぎピンクのユニホーム姿でピッチに歩き始めると、国立に大歓声が響き渡った。ま