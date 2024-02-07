兵庫県稲美町で2021年11月、住宅が全焼して小学生の兄弟が死亡した事件で、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた伯父の無職、松尾留与（とめよ）被告（53）の裁判員裁判の論告求刑公判が7日、神戸地裁姫路支部（佐藤洋幸裁判長）であり、検察側は死刑を求刑した。論告で「何ら落ち度のない子供2人を殺害し、残虐で冷酷だ」と強調した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件松尾被告は起訴内容を認めており、弁護側は「更生の