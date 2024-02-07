イギリスチャールズ国王ががんを公表してから初めて姿を見せました。父・チャールズ国王を見舞うため、ヘンリー王子が緊急帰国。家族関係の修復となるのでしょうか。■チャールズ国王のがん「早期に発見」笑顔が見えました。がんを公表後、初めて公に姿を見せたチャールズ国王。その病状についてスナク首相は「ありがたいことにがんは早期に発見された」と明らかにしています。そもそも、チャールズ国王はこれまで大きな病