群馬県伊勢崎市田中島町の西部中央公園付近で7日午後4時20分ごろ、学童保育の職員から「犬にかまれて負傷した」と119番通報があった。伊勢崎署によると、同公園と田尻公園付近にいた小学生らが次々と足などをかまれ、12人がけがをしたという。群馬県同署によると、7〜10歳の小学生9人と児童施設の男性職員（63）、薬剤師の女性（44）が軽いけがをした。ほかに別の男性（46）もけがをしたが、程度を確認中という。犬は茶色で体