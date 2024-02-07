「ありえない」「これはない」ー。ドラマ化された漫画「セクシー田中さん」の作者、芦原妃名子さんが急死した件について、出版元の小学館が芦原さん死去の経緯説明をする予定がないと報じられたことに、多くの漫画家からSNS上で憤りの声が上がっている。【写真】「ありえない」ちはやふる作者の憤りの投稿スポーツニッポンは2月7日、小学館が2月6日に社員向けの説明会を開き、芦原妃名子さん急死に至った経緯などの詳細を明らかに