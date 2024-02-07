千葉県は７日、大雪の影響で船橋市の男性１人が死亡したと発表した。重傷は６日発表より１人多い６人となり、軽傷も３６人に増えた。県と船橋東署によると、船橋市内の民家の庭で６日正午頃、住人の８０歳代男性が倒れていると家族から１１０番があった。男性はその場で死亡が確認された。同署は、男性が転倒して動けなくなり、体温の低下で凍死したとみている。県によると、新たに重傷と判明したのは３０歳代の男性。松戸市