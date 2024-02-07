十六銀行を傘下に持つ「十六フィナンシャルグループ」と「りそなホールディングス」が7日、戦略的な業務提携を締結しました。 【写真を見る】「十六ＦＧ」と「りそなＨＤ」が業務提携将来的な資本提携も視野に この業務提携は、中京圏が地盤の「十六フィナンシャルグループ」と首都圏と関西圏に強みを持つ「りそなホールディングス」が協力することで、お互いに情報やノウハウを活用しながら、それぞ