致死率が30%と高く、発症すると筋肉周辺が壊死する「人食いバクテリア」の患者が去年、全国で過去最多になりました。 【写真を見る】致死率30%の“人食いバクテリア” ｢この痛みから解放されるならなんでもいい」 感染した男性が語る壮絶な闘病体験 治療を経て回復した男性が、その壮絶な経験を語りました。 （上林喜章さん）「腫れが全体にわたってきて、血豆もどんどん大きくなって。痛くて、じっとしていられないくらい。（