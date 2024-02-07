東京・世田谷区の認可外保育施設で2023年、うつぶせ寝の状態だった生後4ヶ月の赤ちゃんが死亡した。両親が7日都内で会見し、「安全管理の全く不十分な保育所に大切な我が子を預けてしまった事をとても悔やんでいます。悔やんでも悔やみきれない思いがあります」と述べた。認可保育所に落選し…両親によると、息子の真渚己（まさき）ちゃんは2023年7月生まれ。2023年11月から仕事に復帰するために、真渚己ちゃんを預けようと世田谷
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