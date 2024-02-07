レンタカー店から借りた車を返却しなかったとして、長野県警諏訪署は7日、住所不定、自称飲食店従業員の男（20）を横領の疑いで逮捕し、発表した。返す意思はあったという趣旨の供述をしており、容疑を一部否認しているという。【写真】レンタカー店に対し、車を借りたままの男が携帯電話で送ってきたSMSの文面（上）。「今病院なので電話ができない」と主張していた署によると、男は昨年9月17日、諏訪市内のレンタカー店から