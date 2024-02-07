消防によりますと7日夕方、群馬県伊勢崎市の西部中央公園で子供など11人が犬にかまれて、6人が救急搬送されました。いずれも意識はあるとみられています。犬はすでに捕獲されたとみられていて、警察などが詳しい経緯を調べています。