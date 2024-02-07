７日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」では、衆院予算委員会で自民党の二階俊博元幹事長が在任中に受け取ったとされる約５０億円の政策活動費について、立憲民主党・米山隆一議員が「５年間３６５日２４時間１時間ごとに１０万円」と指摘し、ひたすら政治のために支出し続けることがあり得るのかと追及したと伝えた。番組では、政策活動費を政党から議員個人に支払われるお金と説明。「時給１０万円？」のテロップで報