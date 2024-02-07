 タイトルおよび本文にて「ナガノ先生、Blueskyにアカウントを作成開設13時間で3万以上のフォロワーが集まる」としておりましたが、3万の誤りでした。お詫びして訂正いたします。（編集部／2024/2/7 21:40修正）『ちいかわ』でおなじみのナガノ先生（@ngntrtr）が2月7日、Blueskyにアカウントを開設。2月7日16時時点で3万以上のフォロワーが集まっており、このまま増えればX（Twitter）でのフォロワー数（101.5万）と同等に