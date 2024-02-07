商店街でスケートボードに乗り、女性と衝突して重傷を負わせたとして、大阪府警は7日、大阪府岸和田市の男子高校生（18）を重過失傷害の疑いで書類送検し、発表した。「すぐ止まれると思っていたが、自分の技術を過信していた」と容疑を認めているという。発表によると、高校生は昨年8月26日午前0時半ごろ、大阪市中央区心斎橋筋2丁目の心斎橋筋商店街をスケートボードで走行。歩いていた大阪市福島区の会社員女性（36）に衝突