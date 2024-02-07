右翼団体の男ら3人が街宣車2台で走行中、軽乗用車を運転していた40代の女性に拡声器を使って因縁をつけ、進路を妨害し脅したとして、警視庁公安部に逮捕されました。逮捕されたのは、右翼団体「賢政会」の小池聡容疑者（46）ら男3人です。小池容疑者らは去年7月、東京・新宿区四谷の新宿通りを街宣車2台で走行中に、軽乗用車を運転する40代の女性に拡声器で因縁をつけた上、道を塞ぐなどして無理やり停車させ、脅迫した疑いがもた