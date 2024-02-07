恵方巻きなどを食べた176人が下痢や嘔吐(おうと)などの症状を訴え、ノロウイルスが原因の食中毒であることがわかった。1月30日から2月4日にかけて、島根・益田市内で、惣菜の製造と飲食店を営業する業者が作った恵方巻きを食べた138人と食事をした38人のあわせて176人が、下痢や嘔吐などの食中毒症状を訴え、少なくとも2人が入院して手当を受けた。この2人は、すでに退院しているという。保健所の調査の結果、176人全員がノロウイ