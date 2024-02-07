お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（45）が、6日放送の日本テレビ系「午前0時の森」（月、火曜午後11時59分）に出演。相方春日俊彰（44）がベンツの車を購入したことを明かした。ゲスト出演した純烈後上翔太が「身の丈に合わないので外車が買えない」と悩みを語ると、若林は「うちの相方、この間ベンツのゲレンデ買いましたからね」と高級車の購入を報告。共演陣が「えー！！」と一気に湧いた。若林によると春日は「売った時に値