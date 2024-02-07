俳優・佐藤二朗が７日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ドラマ撮影現場の裏側を明かした。佐藤は５日に「病。キツイ。マジでキツイ」と?メンタルの病?に侵されていることを明かし、６日には小学生時代から「強迫性障害」を患っていたことを告白した。この日は「昨年の秋頃、１０年振りくらいのキツイやつが来て、『でも、だから、だからこそいい芝居になった』と何が何でもしたいと思い『トクメイ』というドラマの最終