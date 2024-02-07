俳優の綾野剛らへの暴力行為等処罰法違反（常習的脅迫）や名誉毀損などの罪に問われている元参院議員のガーシー（東谷義和）被告が能登半島地震に見舞われた石川・輪島市でキャッチされ、ネット上で話題になっている。２月６日にプロ雀士の庄田祐生氏がＸ（旧ツイッター）に「輪島工房長屋の炊き出しに行くとガーシーさんが炊き出しのお手伝いをしてくださっていました」と同被告との２ショット写真を掲載した。庄田氏は石川