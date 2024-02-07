俳優佐藤二朗（54）が7日、X（旧ツイッター）を更新。公表した強迫性障害の症状について改めてつづった。佐藤は「昨年の秋頃、10年振りくらいのキツイやつが来て、『でも、だから、だからこそいい芝居になった』と何が何でもしたいと思い『トクメイ』というドラマの最終回撮影にのぞみました。沢山の励まし、ありがとう。これからも、なるべく、なるべくいい芝居を皆様へ。みんな、愛してるぜ」と記述。昨年10月期に重要役を務めた