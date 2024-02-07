Ｊ１神戸と親善試合（７日、国立）に臨む米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシのインスタグラムが大炎上している。メッシは４日、香港で行われた香港リーグ選抜との親善試合に出場せず、ファンが「金返せ！」と大ブーイング。香港政府も不満を表明し、主催者に支援金の返金までにおわせる大騒動に発展した。メッシのインスタグラムには、英語や中国語で「