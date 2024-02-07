東京・世田谷区の認可外保育施設で2023年、生後4カ月の赤ちゃんが死亡した。男の子は当時、うつぶせ寝の状態だったということで、施設側は謝罪している。世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」で2023年、生後4カ月の男の子の赤ちゃんが意識不明の状態で見つかり、その後、死亡した。遺族は当時、男の子はうつぶせ寝の状態で「不適切な保育だった」と訴えている。一方、施設側は取材に対し、「あお向けだと起きてしまう