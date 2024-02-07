昨年12月、海上保安庁は第11管区海上保安本部所属の巡視船「ひさまつ」で、新人の職員が自殺していたことを発表した。自殺の原因は上司からのパワハラであることを認め、イジメの主犯だった航海士を停職2カ月、機関士を減給2カ月の懲戒処分にしたこともあわせて発表された。【画像】海上保安庁で長官を務める石井昌平氏巡視船ひさまつ（海保HPより）適切な処分が下されると期待していただが、その処分内容に怒り、告発する覚悟