「完売画家」として知られる画家の中島健太氏（39）が6日放送のTOKYO MX「バラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）に出演。「ミス日本2024グランプリ」を辞退したウクライナ出身モデル椎野カロリーナさん（26）について言及した。「辞退っていうか、審査する側が剥奪するとかいうんだったら分かるんですけど、辞退しなくてもいいじゃないのと思ってしまう」と切り出した。続けて「そもそも相手の男が、最初の段階で婚姻していること