中華圏ではまもなく旧暦の正月を迎えます。パンダの赤ちゃんたちもドキドキ、そわそわと興奮気味、てんやわんやになっています。飼育員に抱えられ出てきたパンダの行列、去年、生まれたばかりの赤ちゃんたちです。【映像】かわいすぎる赤ちゃんパンダが大集合今週の10日に迎える旧暦の正月（＝春節）を前に四川省のパンダ保護繁殖施設で、お祝いの記念撮影に臨みました。わんぱくなパンダの赤ちゃんに飼育員も四苦八苦。別のパ