スマートフォン用の決済サービス「LINEPay」で架空取引を繰り返し、約3500万円分のポイントをだまし取ったとして、警視庁は会社役員の南元貴容疑者（37）=東京都墨田区=ら30〜40歳の男女6人を電子計算機使用詐欺の疑いで再逮捕し、7日に発表した。6人は容疑を認めているという。犯罪収益対策課によると、6人は共謀して2020年4月〜21年8月、「LINEPay」に登録したクレジットカードを利用し、南容疑者が経営する会社から商品を購